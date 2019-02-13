На ваши вопросы отвечают эксперты Евросети

|Вопрос:
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Доброго времени суток. Я приобрел телефон samsung Galaxi s9+
|Ответ:
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Добрый день! Рекомендуем по данным вопросам обратиться к Продавцу. Мы только производим начисление Cash Backа, при выполнении всех условий.
|Вопрос:
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Пытаюсь подключить процент на остаток на карту кукуруза в салонах связной уже третий раз.
|Ответ:
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Добрый день! Для того, чтобы разобраться в данной ситуацию, нам необходим штрих-код Вашей карты. Просим Вас продублировать Ваше обращение, с указанием штрих-кода карты на электронный адрес: kykyryza_info@euroset.ru, так же составить техническую заявку можно позвонив в техническую поддержку карт «Кукуруза» по тел: 8-800-700-77-10 с номером штрих-код карты и кодовым словом или зайти в интернет банк/мобильное приложение «Кукуруза» и обратится по форме обратной связи..
|Вопрос:
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9.2.2019 в АО «Связной Логистика» по адресу 442530,Пензенская обл, Кузнецк г, Белинского ул, дом № 225 за карту «Кукуруза World» с меня незаконно,как я позднее узнала,взяли 300 рублей.Согласно Договору, Тарифам № 1 и информации на сайте kykyryza.ru мне должны её выдать бесплатно.Каким образом я могу вернуть свои деньги?Дома,увидев на конверте предупреждение о необходимости до его вскрывания срочно ознакомиться с Договором,выполнив это требование,ознакомившись с 27-листным документом 9.2.19,с Тарифом № 1 и информацией на сайте kykyryza.ru 11.2.19, убедившись в обмане даже в самом начале,ещё до активизации карты,которую до сих пор не провела,в ужасе от того, какого обмана можно ожидать при использовании её! Помогите!!!
|Ответ:
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Добрый день! С информацией получения карты, можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://kykyryza.ru/cards/
Стоимость карты 300 рублей.
|Вопрос:
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Добрый день, уважаемые Эксперты
|Ответ:
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Добрый день! Информация доступна на нашем сайте http://kykyryza.ru/bonus-program/partners/591/. Как только ситуация изменится, статус тоже будет изменен.
|Вопрос:
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Добрый день. Можете прокомментировать ситуацию? Пришла смс, что карта заблокирована в связи с компрометацией и вы можете заменить её, звоните в ТП. Ок, звоню…Говорят по информации от MasterCard. Идите в салон и меняйте ее за 300р. Причем так настоятельно говорят что я должен пойти в связной и перевыпустить карту за свой счет. Почему я за свои деньги должен её менять? Картой пользуюсь стандартно — магазины, кафе и т. д. Похоже что просто компания хочет срубить немного денег на замене карты, не понимаю зачем, у меня оборот по ней около 100к в месяц и явно больше зарабатываете на комиссиях от магазинов.
|Ответ:
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Добрый день! Для того, чтобы разобраться в данной ситуацию, нам необходим штрих-код Вашей карты. Просим Вас продублировать Ваше обращение, с указанием штрих-кода карты на электронный адрес: kykyryza_info@euroset.ru, так же составить техническую заявку можно позвонив в техническую поддержку карт «Кукуруза» по тел: 8-800-700-77-10 с номером штрих-код карты и кодовым словом или зайти в интернет банк/мобильное приложение «Кукуруза» и обратится по форме обратной связи..
|Вопрос:
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Добрый день, Эксперты!
|Ответ:
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Добрый день! На данный момент решением данного вопроса занимается наш партнер, так как проблема наблюдается на стороне ЛитРес. Сроки исправления партнер не озвучивает.
|Вопрос:
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Добрый день! 31.12.2018 был куплен samsung s9+ и в этот же день оформлена карта кукуруза. Пролавец уверял, что в течени 14 дней на карту поступит кэшбек, чего до сих пор не произошло. При обращении в техподдержку каких либо нарушений выявлено не было, была составлена заявка 906910, но дальше дело не пошло. Нет ни денег, ни объяснения причин почему их нет. Вы можете разъяснить ситуацию? Выходит родавцы просто обманывают? Или обманывает евросеть?
|Ответ:
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Добрый день! На текущий момент наблюдаются технические сложности с начислением кешбек на карту кукуруза. Сроки исправления ориентировочно до середины февраля. Запрос 906910 находиться в работе, так как зачисление кэшбэка на данный момент еще не проведено.
|Вопрос:
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Здравствуйте..Брал 11 декабря 2018г в Связном по акции Samsung Galaxy s9+ и до сих пор нету кэшбэка..обратился в кукурузу потребовали фото чеков о покупке.все им предоставил как положено,создали заявку 901984 и до сих пор не решили и нету кэшбэка…ладно я подождал праздничные дни итд…10 рабочих дней прошло как они говорили мне на решение максимум 10 рабочих дней..А теперь говорят что на решение вопроса кэшбэка сроки не регламентируюся…Где кэшбэк!!!???
|Ответ:
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Добрый день! Карта исключена из начислений по причине несоблюдения условий участия в акции, а также злоупотребление правами, предоставляемыми участнику в соответствии с правилами программы Кукуруза п 1.12.
В случае несогласия с решением, у Вас есть право обратиться с письменной претензией на юридический адрес..
|Вопрос:
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Добрый день, карта привязана к Paypal, была покупка в интернет-магазине 10.01.19. на сумму 180 долларов и эта сумма была зарезервирована. После подтверждения заказа интернет-магазин откорректировал итоговую сумму в меншую сторону и она составила 144 доллара. 15.01.2019 было произведено списание этой суммы, в моем личном кабинете транзакция отображается верно, но разница из резерва так на баланс и не поступила, хотя сумма эта присутствует.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день, Эксперты!
|Ответ:
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Добрый день!
Для того, чтобы решить сложившуюся ситуацию в кротчайшие сроки, нам необходим номер заявки по вопросу невозможности оплачивать бонусами у партнера Литрес. Просим Вас продублировать Ваше обращение, с указанием номеар заявки на электронный адрес: kykyryza_info@euroset.ru.
|Вопрос:
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Ваш ответ: «Добрый день! По полученной нами информации заявка рассмотрена и обратная связь Вам предоставлена.» меня не устраивает. Какая информация мне предоставлена? Со мной связались и ничего путного объяснить не смогли, а именно, какие условия я нарушила? И вообще выясняется, что ни я одна такая «кинутая» на Новый год осталась «с подарком»… В момент приобретения телефона во многих магазинах проходили подобные акции и я могла в другом магазине купить такой же телефон почти на таких же условиях. Выбрала магазин «Связной», о чем сейчас жалею: о потраченных нервах, испорченном Новогоднем настроении. Со дня покупки телефона прошло уже 36 календарных дней. Всех своих знакомых, родственников и друзей я буду отговаривать связываться с Вашим магазином и банком «Кукуруза», которые заманивают клиентов фиктивными акциями и кидают их. Мной отправлена претензия, в ближайшее время буду вынуждена обращаться в суд.
|Ответ:
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Добрый день! Рекомендуем дождаться официального ответа на Ваше письменное обращение.
|Вопрос:
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Карточка Кукуруза (именная) была заблокирована за пару дней до наступления Нового Года.
|Ответ:
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Добрый день! Для того, чтобы решить сложившуюся ситуацию в кротчайшие сроки, нам необходим штрих-код Вашей карты. Просим Вас продублировать Ваше обращение, с указанием штрих-кода карты и прислать копию или фотографию кассового чека на оплату новой карты на электронный адрес: kykyryza_info@euroset.ru.
|Вопрос:
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Жалоба.
|Ответ:
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Добрый день! Заявка номер 902916 находится в работе. В ближайшее время она будет рассмотрена и предоставлена обратная связь специалистами технической поддержки.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Задавали вопрос еще 28.12.2018, до сих ответа нет. Нам кто-нибудь сможет внятно дать ответ на наш вопрос??? Вопрос прилагаю:
|Ответ:
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Добрый день! По полученной нами информации заявка рассмотрена и обратная связь Вам предоставлена.
|Вопрос:
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Здравствуйте! В течении какого времени Вы отвечаете на заданный Вам вопрос? 28 декабря мы задали Вам вопрос, до сих пор никакого ответа нет.
|Ответ:
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Добрый день! По полученной нами информации заявка рассмотрена и обратная связь Вам предоставлена.
Горячая линия с 28.08.2017 просмотрена 55 828 раз