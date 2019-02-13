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Карта «Кукуруза»

Карта «Кукуруза» — это банковская карта международной платежной системы MasterCard, которой можно удобно и безопасно оплачивать покупки и услуги во множестве мест, за границей и в интернете! С картой «Кукуруза» легко и быстро перевести денежные средства в любую точку мира.
Совершая покупки с помощью карты «Кукуруза», вы можете копить бонусы и обменивать их на скидки до 99% в Евросети, а также у партнеров программы Кукуруза.
Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с использованием карты «Кукуруза». Наши эксперты готовы ответить на все вопросы по данной теме.
Для того чтобы задать вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос». Раздел модерируется представителями компании.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.

На ваши вопросы отвечают эксперты Евросети

Дмитрий Красавин
Дмитрий Красавин
директор управления клиентских программ и CRM Евросети
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Вопрос:

Доброго времени суток. Я приобрел телефон samsung Galaxi s9+
11 декабря 2018 года я приобрел телефон в кредит. И ждал кэш бэк. По прошествию 2-х месяцев пришел ответ. То что телефон я взял в рассрочку, но у меня кредитный договор на руках в,еке написано кредит. Вопрос кто виноват? Почему нет лояльности к потребителю? Для каких целей вводят в заблуждение?

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Радик Курбанов (Альметьевск) 13.02.2019 15:01
Ответ:

Добрый день! Рекомендуем по данным вопросам обратиться к Продавцу. Мы только производим начисление Cash Backа, при выполнении всех условий.

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Пытаюсь подключить процент на остаток на карту кукуруза в салонах связной уже третий раз.
В первом салоне простоял (ни в одном из салонов нет удобств для проведения таких долгих операций) час, не смогли отсканировать паспорт.
Обратился в другой салон — протомили час, пока выяснили, что не знают каких то паролей и нужно обращаться туда, где начали подачу заявки на подключение услуги.
Обратился в кол-центр, оставил заявку на возможность начать подключение услуги в любом удобном мне салоне. На следующий же день получил звонок от поддержки кукурузы, что мне это делать разрешено.
В третий раз простоял у стойки час, звонил в кол-центр, оператор разговаривал с продавцом, консультировал.
Размер отсканированных документов превышал допустимые, на решение этого вопроса потрачен еще час.
Получил смс, о зарезирвировании денег на подключение услуги. Покинул Связной.
Получил смс, что подключение не удалось.
В кол-центре поставили вопрос о возможности подключения повторно.
Салонов евросети в прямой доступности у меня нет.

Собственно вопрос, можно это как то сделать более цивилизованно и без нервортепки?
На создание 2-х бумаг и пары сканов уже второй раз уходит куча времени и без результата!
Предлагают услугу, но не в силах её оформить, бардак.

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Al Le (Санкт Петербург) 11.02.2019 22:39
Ответ:

Добрый день! Для того, чтобы разобраться в данной ситуацию, нам необходим штрих-код Вашей карты. Просим Вас продублировать Ваше обращение, с указанием штрих-кода карты на электронный адрес: kykyryza_info@euroset.ru, так же составить техническую заявку можно позвонив в техническую поддержку карт «Кукуруза» по тел: 8-800-700-77-10 с номером штрих-код карты и кодовым словом или зайти в интернет банк/мобильное приложение «Кукуруза» и обратится по форме обратной связи..

Дмитрий Красавин
Вопрос:

9.2.2019 в АО «Связной Логистика» по адресу 442530,Пензенская обл, Кузнецк г, Белинского ул, дом № 225 за карту «Кукуруза World» с меня незаконно,как я позднее узнала,взяли 300 рублей.Согласно Договору, Тарифам № 1 и информации на сайте kykyryza.ru мне должны её выдать бесплатно.Каким образом я могу вернуть свои деньги?Дома,увидев на конверте предупреждение о необходимости до его вскрывания срочно ознакомиться с Договором,выполнив это требование,ознакомившись с 27-листным документом 9.2.19,с Тарифом № 1 и информацией на сайте kykyryza.ru 11.2.19, убедившись в обмане даже в самом начале,ещё до активизации карты,которую до сих пор не провела,в ужасе от того, какого обмана можно ожидать при использовании её! Помогите!!!

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Даль (Кузнецк) 11.02.2019 16:59
Ответ:

Добрый день! С информацией получения карты, можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://kykyryza.ru/cards/

Стоимость карты 300 рублей.

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Добрый день, уважаемые Эксперты

В продолжение вопроса невозмоность оплаты баллами Кукуруза на сайте litres.

Вы писали: На данный момент решением данного вопроса занимается наш партнер, так как проблема наблюдается на стороне ЛитРес.

Вы будете смеяться, но Служба поддержки ЛитРес мне ответила точно также, только поменяла смысл на противоположный. То есть по их версии этим занимается банк и он отказывается уже третий месяц сообщить о результатах. В информации для компании я точно процитировал ответ Службы поддержки ЛитРес. Им я ваш ответ тоже процитировал, естественно — это проще, так как он в открытом доступе (спасибо платформе).

Так всё таки: занимается кто-нибудь этой проблемой? Или есть третье лицо между вами и литрес, которое всё портит?

С уважением Евгений

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E.M.Baldin (Новосибирск) 08.02.2019 17:16
Ответ:

Добрый день! Информация доступна на нашем сайте http://kykyryza.ru/bonus-program/partners/591/. Как только ситуация изменится, статус тоже будет изменен.

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Добрый день. Можете прокомментировать ситуацию? Пришла смс, что карта заблокирована в связи с компрометацией и вы можете заменить её, звоните в ТП. Ок, звоню…Говорят по информации от MasterCard. Идите в салон и меняйте ее за 300р. Причем так настоятельно говорят что я должен пойти в связной и перевыпустить карту за свой счет. Почему я за свои деньги должен её менять? Картой пользуюсь стандартно — магазины, кафе и т. д. Похоже что просто компания хочет срубить немного денег на замене карты, не понимаю зачем, у меня оборот по ней около 100к в месяц и явно больше зарабатываете на комиссиях от магазинов.

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Данила Паршуков (Екатеринбург) 08.02.2019 09:06
Ответ:

Добрый день! Для того, чтобы разобраться в данной ситуацию, нам необходим штрих-код Вашей карты. Просим Вас продублировать Ваше обращение, с указанием штрих-кода карты на электронный адрес: kykyryza_info@euroset.ru, так же составить техническую заявку можно позвонив в техническую поддержку карт «Кукуруза» по тел: 8-800-700-77-10 с номером штрих-код карты и кодовым словом или зайти в интернет банк/мобильное приложение «Кукуруза» и обратится по форме обратной связи..

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Добрый день, Эксперты!

Двадцать дней назад я запостил вопрос на тему невозможности оплаты баллами Кукуруза в интернет магазине litres. В ответ мне приложили связаться с экспертом по e-mail: kykyryza_info@euroset.ru, что я и сделал, подробно описав проблему, которая длится уже вот уже похоже более трёх месяцев, не считая того, что новый (год как) интерфейс оплаты на litres с баллами Кукуруза не работал никогда (я использовал ссылку на старый интерфейс, который какой-то время продолжал работать и которую мне посоветовала служба поддержки Кукуруза).

В ответ я получил вот такое утверждение: На данный момент существует проблема со списанием бонусных рублей карты кукуруза у партнера Литрес. По данному вопросу создана заявка с повышенным приоритетом. Ориентировочное время решения до 31.01.19.

Сейчас я проверил как ситуация с разрешением этой проблемы: внезапно, ничего не изменилось. Это даже не смешно уже несколько месяцев как.

Чуть ранее я это тоже сделал и сообщил результат по адресу kykyryza_info@euroset.ru. Пока никакой реакции не последовало.

Этого, вопрос: когда эта проблема будет решена?

С уважением Евгений

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E.M.Baldin (Новосибирск) 04.02.2019 07:10
Ответ:

Добрый день! На данный момент решением данного вопроса занимается наш партнер, так как проблема наблюдается на стороне ЛитРес. Сроки исправления партнер не озвучивает.

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Добрый день! 31.12.2018 был куплен samsung s9+ и в этот же день оформлена карта кукуруза. Пролавец уверял, что в течени 14 дней на карту поступит кэшбек, чего до сих пор не произошло. При обращении в техподдержку каких либо нарушений выявлено не было, была составлена заявка 906910, но дальше дело не пошло. Нет ни денег, ни объяснения причин почему их нет. Вы можете разъяснить ситуацию? Выходит родавцы просто обманывают? Или обманывает евросеть?

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VadimVihrenko (Владивосток) 04.02.2019 05:42
Ответ:

Добрый день! На текущий момент наблюдаются технические сложности с начислением кешбек на карту кукуруза. Сроки исправления ориентировочно до середины февраля. Запрос 906910 находиться в работе, так как зачисление кэшбэка на данный момент еще не проведено. 

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Здравствуйте..Брал 11 декабря 2018г в Связном по акции Samsung Galaxy s9+ и до сих пор нету кэшбэка..обратился в кукурузу потребовали фото чеков о покупке.все им предоставил как положено,создали заявку 901984 и до сих пор не решили и нету кэшбэка…ладно я подождал праздничные дни итд…10 рабочих дней прошло как они говорили мне на решение максимум 10 рабочих дней..А теперь говорят что на решение вопроса кэшбэка сроки не регламентируюся…Где кэшбэк!!!???

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Dmitryi.z (Мирный) 22.01.2019 10:01
Ответ:

Добрый день! Карта исключена из начислений по причине несоблюдения условий участия в акции, а также злоупотребление правами, предоставляемыми участнику в соответствии с правилами программы Кукуруза п 1.12.

В случае несогласия с решением, у Вас есть право обратиться с письменной претензией на юридический адрес..

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Добрый день, карта привязана к Paypal, была покупка в интернет-магазине 10.01.19. на сумму 180 долларов и эта сумма была зарезервирована. После подтверждения заказа интернет-магазин откорректировал итоговую сумму в меншую сторону и она составила 144 доллара. 15.01.2019 было произведено списание этой суммы, в моем личном кабинете транзакция отображается верно, но разница из резерва так на баланс и не поступила, хотя сумма эта присутствует.
Так же в выписке об операциях по карте сумма списания составляет 144 доллара. По телефону техподдержки обращался несколько раз, они не видят итоговую сумму списания, которая отображается в моем личном кабинете и в выписке по карте. Как такое может быть? Прошу помочь.

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exrulas (Канск) 18.01.2019 07:37
Ответ:

Добрый день!
По полученной нами информации. По карте данные отображаются корректно. Средства возвращены, баланс верный.
Чтобы мы могли сейчас предоставить информацию об операциях, требуется идентификация владельца карты. Идентификация проводится только во входящем звонке в техническую поддержку карт «Кукуруза» по тел: 8-800-700-77-10, номер телефона звонка из за рубежа 8 495 777 77 10 с номером штрих-код карты и кодовым словом или зайти в интернет банк/мобильное приложение «Кукуруза» и обратится по форме обратной связи.. 

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Добрый день, Эксперты!

Я пользуюсь картой Кукуруза с 2015 года и соответственно участвую в программе лояльности. К сожалению бонусы я могу потратить с пользой для себя в очень ограниченном числе мест, точнее в одном: ЛитРес. К сожалению уже почти _три_ месяца я не могу оплатить покупку книг на этом сайте баллами карты Кукуруза. Службы поддержки с обеих сторон, куда я время от времени примерно раз в месяц пишу, сообщают мне, что идут активные работы по исправлению этой проблемы и отказываются назвать сроки.

Вопрос: Почему эти работы по исправлению данной ошибки не завершены до сих пор? Почему магазин ЛитРес до сих пор указан на сайте Кукуруза как место, где можно потратить кукурузные баллы, хотя фактически это не так уже несколько месяцев? Не вводит ли это в заблуждение пользователей сервиса?

Вопрос примерно по теме: Какова процедура закрытия карты и вывода денег с неё или хотя бы отключения услуги Проценты на остаток, если салонов Евросеть в округе не наблюдается от слова совсем?

С уважением Евгений

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E.M.Baldin (Новосибирск) 16.01.2019 15:27
Ответ:

Добрый день!

Для того, чтобы решить сложившуюся ситуацию в кротчайшие сроки, нам необходим номер заявки по вопросу невозможности оплачивать бонусами у партнера Литрес. Просим Вас продублировать Ваше обращение, с указанием номеар заявки на электронный адрес: kykyryza_info@euroset.ru.

 

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Ваш ответ: «Добрый день! По полученной нами информации заявка рассмотрена и обратная связь Вам предоставлена.» меня не устраивает. Какая информация мне предоставлена? Со мной связались и ничего путного объяснить не смогли, а именно, какие условия я нарушила? И вообще выясняется, что ни я одна такая «кинутая» на Новый год осталась «с подарком»… В момент приобретения телефона во многих магазинах проходили подобные акции и я могла в другом магазине купить такой же телефон почти на таких же условиях. Выбрала магазин «Связной», о чем сейчас жалею: о потраченных нервах, испорченном Новогоднем настроении. Со дня покупки телефона прошло уже 36 календарных дней. Всех своих знакомых, родственников и друзей я буду отговаривать связываться с Вашим магазином и банком «Кукуруза», которые заманивают клиентов фиктивными акциями и кидают их. Мной отправлена претензия, в ближайшее время буду вынуждена обращаться в суд.

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Nutricia (Салават Республика Башкортостан) 15.01.2019 18:41
Ответ:

Добрый день! Рекомендуем дождаться официального ответа на Ваше письменное обращение.

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Карточка Кукуруза (именная) была заблокирована за пару дней до наступления Нового Года.
Причина — компрометация карты. Причина уважительная, я не стал возражать.
На вопрос — как заказать перевыпуск карты мне сказали, что сделать это я могу в ЛК Кукурузы.
Ошибочка номер 1 — личный кабинет вместе с картой заблокировался. В колл-центре мне
посоветовали подождать решения проблемы. Ждал я 10 дней.
Потом снова обратился в колл-центр, где девушка рекомендовала мне пойти в Евросеть и
оформить замену карты. Обойдя 4 офиса и не обнаружив бесплатных карточек, которых
«разобрали мигранты под Новый Год», сдался и обратился в пятый и оформил платную за 300
рублей. Перед оформлением предупредил сотрудника о том, что карту необходимо выдать
вместо заблокированной. Мне было выдано заявление и карта, но четких ответов о процедуре я
не получил.
Вечером я получил доступ в личный кабинет по новой карте, где моя заблокированная карта с
деньгами и бонусами отображалась как «заблокированнная» без каких-либо предпосылок на ее
воскрешение. Обратился в колл-центр, где мне сказали, что я все сделал не так, надо было просто
«заменить» карту в Евросети. Как это надо сделать девушка не пояснила.
Я устал от этих плясок, прошу вас разобраться, перенести деньги и бонусы, в противном случае я
буду вынужден обратиться к регулятору с изучением вопроса касательно законности пользования
банком чужих средств, а также законности взымания 300 Р за выпуск карты.
Вопрос — как полностью восстановить процесс использования карты, вернуть деньги и бонусы?
Спасибо

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svoloadmaster (Москва) 11.01.2019 09:04
Ответ:

Добрый день! Для того, чтобы решить сложившуюся ситуацию в кротчайшие сроки, нам необходим штрих-код Вашей карты. Просим Вас продублировать Ваше обращение, с указанием штрих-кода карты и прислать копию или фотографию кассового чека на оплату новой карты на электронный адрес: kykyryza_info@euroset.ru.

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Жалоба.
Добрый день! 14.12.2018 я приобрел телефон Samsung Galaxy s9+ по замечательной акции — возврат 15 000 рублей на карту кукуруза в виде кэш бека через 10 дней. За час до покупки оформил вышеуказанную карту.
Через 10 дней кэш бек не пришел, по телефону тех поддержки связного мне уточнили, что должно пройти 10 рабочих дней.
Через 14 календарных (10 рабочих 29.12.2018) дней кэш бек так же не пришел, в тех поддержке связного перепроверили все мои данные, задали массу вопросов по дополнительным ограничениям по этой акции, которые, конечно же, не указаны на сайте и не высылаются на почту и не показываются в салоне связи.
Такие ограничения как:
-возможно единоразовое участие в акции,
-карта кукуруза должна быть выпущена на того же человека, что и платежная (банковская) карта,
-карта должна обязательно быть указана в чеке о покупке,
-покупатель не должен участвовать одновременно ни в каких других акциях, типа трейд-ин, подарки, кредиты, приобретение в рассрочку и т. п.
Все прописанные и скрытые от покупателя требования акции я выполнил: карту Кукуруза оформил и получил лично в день покупки, банковская карта так же на мое имя, по чеку куплен только телефон, карта кукуруза в чеке прошла, никакими прочими акциями не пользовался.
29.12.2018 бонусные баллы программы кукуруза уже поступили, а кэш бек еще нет — я создал заявку в техподдержке Кукурузы, присвоили номер заявки 902916, отправил туда чек о покупке.
По 10.01.2019 — Тишина, после звонка с вопросом о сроках рассмотрения моего обращения был получен ответ: «Ваша заявка висит на рассмотрении, сроки рассмотрения заявок по кэш беку не регламентированы.» А это, простите, как? У какой, хоть чуточку уважающей себя организации не регламентированы сроки рассмотрения обращения клиентов?
Самое интересное, что телефон мне срочно нужен не был, марка и модель тоже не являлась решающим фактором. Решающим фактором приобретения была именно выгодная акция, чуть более выгодная, чем в том же официальном магазине Самсунг или М. Видео.
Приобретая телефон, я планировал получить кэш бек точно в срок, чтобы потом купить у вас же смарт часы Samsung Galaxy watch в качестве новогоднего подарка.
В итоге кэш бека нет уже 27 календарных дней, для покупки подарка пришлось «выкручиваться»
Спасибо большое за предновогоднюю нервотрепку, Связной и Кукуруза!
В данный момент новым телефоном я еще не пользовался, лежит новый в коробке, за полную цену в 59 990 рублей он мне не нужен! Если вы не можете исполнить свои обязательства, забирайте обратно телефон, возвращайте деньги на мою банковскую карту.
Буду ждать кэш бек до конца этой недели, а с 14 числа начну писать жалобы в надзорные органы.

Когда мне будет зачислен кэш бек? Или вы будете принимать телефон обратно?

Спасибо за ответ,
С уважением, Александр.

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mrsnat (Москва) 10.01.2019 12:09
Ответ:

Добрый день! Заявка номер 902916 находится в работе. В ближайшее время она будет рассмотрена и предоставлена обратная связь специалистами технической поддержки.

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Здравствуйте! Задавали вопрос еще 28.12.2018, до сих ответа нет. Нам кто-нибудь сможет внятно дать ответ на наш вопрос??? Вопрос прилагаю:
Здравствуйте! Купили телефон Samsung galaxy s9+ 10 декабря 2018 года в магазине Связной до сих пор Кэшбэк не начислен. Писали на горячую линию в связной, проверили все условия соблюдены, звонили и писали на горячую линию кукурузы, заявку приняли номер заявки 901882, сроки рассмотрения заявки не установили. Хотели узнать: получим ли Кэшбэк до конца года или нет?
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Nutricia (Салават Республика Башкортостан) 28.12.2018 20:04

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Nutricia (Салават Республика Башкортостан) 06.01.2019 22:07
Ответ:

Добрый день! По полученной нами информации заявка рассмотрена и обратная связь Вам предоставлена.

Дмитрий Красавин
Вопрос:

Здравствуйте! В течении какого времени Вы отвечаете на заданный Вам вопрос? 28 декабря мы задали Вам вопрос, до сих пор никакого ответа нет.

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Nutricia (Салават Республика Башкортостан) 30.12.2018 11:35
Ответ:

Добрый день! По полученной нами информации заявка рассмотрена и обратная связь Вам предоставлена.

Дмитрий Красавин

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