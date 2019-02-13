На ваши вопросы отвечают эксперты Евросети

Вопрос:

Жалоба.

Добрый день! 14.12.2018 я приобрел телефон Samsung Galaxy s9+ по замечательной акции — возврат 15 000 рублей на карту кукуруза в виде кэш бека через 10 дней. За час до покупки оформил вышеуказанную карту.

Через 10 дней кэш бек не пришел, по телефону тех поддержки связного мне уточнили, что должно пройти 10 рабочих дней.

Через 14 календарных (10 рабочих 29.12.2018) дней кэш бек так же не пришел, в тех поддержке связного перепроверили все мои данные, задали массу вопросов по дополнительным ограничениям по этой акции, которые, конечно же, не указаны на сайте и не высылаются на почту и не показываются в салоне связи.

Такие ограничения как:

-возможно единоразовое участие в акции,

-карта кукуруза должна быть выпущена на того же человека, что и платежная (банковская) карта,

-карта должна обязательно быть указана в чеке о покупке,

-покупатель не должен участвовать одновременно ни в каких других акциях, типа трейд-ин, подарки, кредиты, приобретение в рассрочку и т. п.

Все прописанные и скрытые от покупателя требования акции я выполнил: карту Кукуруза оформил и получил лично в день покупки, банковская карта так же на мое имя, по чеку куплен только телефон, карта кукуруза в чеке прошла, никакими прочими акциями не пользовался.

29.12.2018 бонусные баллы программы кукуруза уже поступили, а кэш бек еще нет — я создал заявку в техподдержке Кукурузы, присвоили номер заявки 902916, отправил туда чек о покупке.

По 10.01.2019 — Тишина, после звонка с вопросом о сроках рассмотрения моего обращения был получен ответ: «Ваша заявка висит на рассмотрении, сроки рассмотрения заявок по кэш беку не регламентированы.» А это, простите, как? У какой, хоть чуточку уважающей себя организации не регламентированы сроки рассмотрения обращения клиентов?

Самое интересное, что телефон мне срочно нужен не был, марка и модель тоже не являлась решающим фактором. Решающим фактором приобретения была именно выгодная акция, чуть более выгодная, чем в том же официальном магазине Самсунг или М. Видео.

Приобретая телефон, я планировал получить кэш бек точно в срок, чтобы потом купить у вас же смарт часы Samsung Galaxy watch в качестве новогоднего подарка.

В итоге кэш бека нет уже 27 календарных дней, для покупки подарка пришлось «выкручиваться»

Спасибо большое за предновогоднюю нервотрепку, Связной и Кукуруза!

В данный момент новым телефоном я еще не пользовался, лежит новый в коробке, за полную цену в 59 990 рублей он мне не нужен! Если вы не можете исполнить свои обязательства, забирайте обратно телефон, возвращайте деньги на мою банковскую карту.

Буду ждать кэш бек до конца этой недели, а с 14 числа начну писать жалобы в надзорные органы.



Когда мне будет зачислен кэш бек? Или вы будете принимать телефон обратно?



Спасибо за ответ,

С уважением, Александр. постоянный адрес 10.01.2019 12:09 mrsnat (Москва)10.01.2019 12:09