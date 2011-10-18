Цель: максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках или компаниях на текущий момент.

Отзывы посетителей Banki.ru являются субъективными и должны быть основаны на личном опыте. Уровень обслуживания в данном случае определяется эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками банка или компании и степенью соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям (содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается). С течением времени отзывы теряют свою актуальность.

Основные принципы расчета «Народного рейтинга»

В основе формирования НР используется традиционный расчёт среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку или компании.

  • — «ядром» служит традиционный прием — вычисление среднего арифметического засчитанных баллов;
  • — учитывается время написания отзыва, в соответствии с правилом: чем старше отзыв — тем меньше он влияет на рейтинг;
  • — учитывается общее количество засчитанных голосов по конкретному банку или компании с помощью оценочной формулы Байеса.

Подробное описание методик расчётов рейтингов можно посмотреть в файлах:

  • — банки Файл Microsoft Word (44,5 Кб).
  • — страховые компании, сотовые операторы и провайдеры Файл Microsoft Word (217 Кб).

Пересчет значений рейтинга и обновление сводных таблиц происходит раз в сутки.

Изменения, внесенные в рейтинг в 2018 году

Для основного рейтинга:

  1. Внедрение новой функции, которая зависит от количества отзывов.
  2. Еще больше уменьшился вес старых отзывов.
  3. Внедрен новый алгоритм учета решенных проблем. Теперь будет исправляться оценка текущего отзыва.
  4. Увеличена статистическая поправка с 10 до 35.

Для годового чемпионата:

  1. Убрано снижение веса отзыва от времени. Теперь отзыв в начале и в конце года будет иметь одинаковый вес.
  2. Внедрена функция, которая зависит от количества отзывов. Она отличается от функции в Основном рейтинге, так как в годовом чемпионате количество отзывов меньше.
  3. Увеличена статистическая поправка до 50.

Изменения, внесенные в рейтинг в 2009 году

  1. Внедрена новая методика расчета (см. выше).
  2. Введена 5-балльная шкала оценок:
    • 5 — отлично;
    • 4 — хорошо;
    • 3 — средне;
    • 2 — плохо;
    • 1 — очень плохо.
    Трансляция старых значений (−1/0/+1) в  5-балльную шкалу была сделана на основе собранной статистики соответствия старых и новых (в течение нескольких месяцев посетителям предлагалось поставить оценку банку одновременно по 2-м шкалам).
  3. Для значений рейтинга банков или компаний введена 100-балльная шкала — от 0 до 100 (пересчет значений из  5-балльной шкалы производится линейным преобразованием).
  4. Изменились требования к банкам или компаниям, представленным в «Основном рейтинге» (сейчас для вхождения в «Основной рейтинг» необходимо иметь 20 зачтённых отзывов, из которых не менее 10 за последний год (365 дней)).