Цель: максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках или компаниях на текущий момент.
Отзывы посетителей Banki.ru являются субъективными и должны быть основаны на личном опыте. Уровень обслуживания в данном случае определяется эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками банка или компании и степенью соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям (содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается). С течением времени отзывы теряют свою актуальность.
Основные принципы расчета «Народного рейтинга»
В основе формирования НР используется традиционный расчёт среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку или компании.
- — «ядром» служит традиционный прием — вычисление среднего арифметического засчитанных баллов;
- — учитывается время написания отзыва, в соответствии с правилом: чем старше отзыв — тем меньше он влияет на рейтинг;
- — учитывается общее количество засчитанных голосов по конкретному банку или компании с помощью оценочной формулы Байеса.
Подробное описание методик расчётов рейтингов можно посмотреть в файлах:
Пересчет значений рейтинга и обновление сводных таблиц происходит раз в сутки.
Изменения, внесенные в рейтинг в 2018 году
Для основного рейтинга:
- Внедрение новой функции, которая зависит от количества отзывов.
- Еще больше уменьшился вес старых отзывов.
- Внедрен новый алгоритм учета решенных проблем. Теперь будет исправляться оценка текущего отзыва.
- Увеличена статистическая поправка с 10 до 35.
Для годового чемпионата:
- Убрано снижение веса отзыва от времени. Теперь отзыв в начале и в конце года будет иметь одинаковый вес.
- Внедрена функция, которая зависит от количества отзывов. Она отличается от функции в Основном рейтинге, так как в годовом чемпионате количество отзывов меньше.
- Увеличена статистическая поправка до 50.
Изменения, внесенные в рейтинг в 2009 году
- Внедрена новая методика расчета (см. выше).
- Введена
5-балльнаяшкала оценок:
- 5 — отлично;
- 4 — хорошо;
- 3 — средне;
- 2 — плохо;
- 1 — очень плохо.
5-балльнуюшкалу была сделана на основе собранной статистики соответствия старых и новых (в течение нескольких месяцев посетителям предлагалось поставить оценку банку одновременно по 2-мшкалам).
- Для значений рейтинга банков или компаний введена
100-балльнаяшкала — от 0 до 100 (пересчет значений из 5-балльнойшкалы производится линейным преобразованием).
- Изменились требования к банкам или компаниям, представленным в «Основном рейтинге» (сейчас для вхождения в «Основной рейтинг» необходимо иметь 20 зачтённых отзывов, из которых не менее 10 за последний год (365 дней)).