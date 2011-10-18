Цель: максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках или компаниях на текущий момент.

Отзывы посетителей Banki.ru являются субъективными и должны быть основаны на личном опыте. Уровень обслуживания в данном случае определяется эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками банка или компании и степенью соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям (содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается). С течением времени отзывы теряют свою актуальность.

Основные принципы расчета «Народного рейтинга»

В основе формирования НР используется традиционный расчёт среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается «возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку или компании.

— «ядром» служит традиционный прием — вычисление среднего арифметического засчитанных баллов;

— учитывается время написания отзыва, в соответствии с правилом: чем старше отзыв — тем меньше он влияет на рейтинг;

— учитывается общее количество засчитанных голосов по конкретному банку или компании с помощью оценочной формулы Байеса.

Подробное описание методик расчётов рейтингов можно посмотреть в файлах:

— банки (44,5 Кб) .

. — страховые компании, сотовые операторы и провайдеры (217 Кб) .

Пересчет значений рейтинга и обновление сводных таблиц происходит раз в сутки.

Изменения, внесенные в рейтинг в 2018 году

Для основного рейтинга:

Внедрение новой функции, которая зависит от количества отзывов. Еще больше уменьшился вес старых отзывов. Внедрен новый алгоритм учета решенных проблем. Теперь будет исправляться оценка текущего отзыва. Увеличена статистическая поправка с 10 до 35.

Для годового чемпионата:

Убрано снижение веса отзыва от времени. Теперь отзыв в начале и в конце года будет иметь одинаковый вес. Внедрена функция, которая зависит от количества отзывов. Она отличается от функции в Основном рейтинге, так как в годовом чемпионате количество отзывов меньше. Увеличена статистическая поправка до 50.

Изменения, внесенные в рейтинг в 2009 году