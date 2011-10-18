Цель: максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках или компаниях на текущий момент.
Отзывы посетителей Banki.ru являются субъективными и должны быть основаны на личном опыте. Уровень обслуживания в данном случае определяется эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками банка или компании, степенью соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям (содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается) либо нарушением законодательства Российской Федерации, признанным судебными или другими официальными госструктурами. С течением времени отзывы теряют свою актуальность.
Правила «Народного рейтинга»
- Приветствуются любые отзывы, основанные исключительно на личном опыте.
- Оценить банк или компанию предлагается, используя традиционную «пятибалльную» шкалу оценок:
5 — отлично;Так же существует возможность явно отказаться от выставления оценки банку или компании.
4 — хорошо;
3 — средне;
2 — плохо;
1 — очень плохо.
Проголосовать за отдельно взятый банк или компанию, поставив одинаковую по значимости оценку (позитивную, негативную, нейтральную), можно лишь один раз в полгода. Если автор пожелает поставить банку или компании одну и ту же оценку чаще, чем раз в полгода, предыдущий зачтенный отзыв будет переведен в статус «не голосовал» и зачтен последний отзыв. Голосовать таким образом можно не чаще одного раза в месяц.
Администрация оставляет за собой право при размещении дублирующего отзыва, комментария к ответу банка или вопросу администратора в виде отдельного отзыва или отзыва, являющегося продолжением на заданную тему, скрыть его или перенести в комментарии к предыдущему.
- Автор отзыва может изменить свою оценку, отправив обоснованную просьбу администратору рейтинга по электронной почте responses@banki.ru с почтового ящика, указанного в профиле пользователя, со ссылкой на конкретный отзыв.
- Отзывы могут быть не засчитаны в случаях:
- 5.1. несоответствия концепции рейтинга;
- 5.2. несоблюдения норм цивилизованного общения и употребления ненормативной лексики;
- 5.3. выявления фальсификации описанных событий;
- 5.4. явной
PR-направленностиотзыва либо рекламы продуктов и услуг;
- 5.5. предоставления неполных данных или отсутствия фактов;
- 5.6. отказа автора отзыва предоставить дополнительную, в том числе контактную, информацию по запросам администрации сайта, кредитной организации или компании;
- 5.7. нарушения уникальности голоса, то есть попытка одним посетителем написать отзывы об одном и том же банке или компании под разными именами пользователя;
- 5.8. публикации отзыва по истечении одного года с момента описанного в нем события — в случае, если банк или компания заранее не были поставлены в известность о спорной ситуации.
- Массовые жалобы пользователей, вызванные непопулярными мерами банка или компании и признанные судебными или другими официальными госструктурами нарушением законодательства Российской Федерации, засчитываются в рейтинг администрацией портала в количестве 10% от общего числа обращений по данной теме, но не менее 5 голосов.
- Автор зачтенного отзыва с оценками от 1 до 3 может повысить рейтинг банка или компании, воспользовавшись инструментом «Проблема решена». На основании объяснений автора отзыва администрация портала засчитывает решение проблемы после проверки. Этой возможностью автор вправе воспользоваться в течение полугода, начиная с даты публикации отзыва.
- Оценка добавляется в рейтинг только после проверки отзыва администратором. Администрация Banki.ru оставляет за собой право засчитывать или не засчитывать оценки посетителей.
- Авторы Народного рейтинга обязаны неукоснительно соблюдать правила поведения на сайте: https://www.banki.ru/info/agreement/