Цель: максимально объективно оценить совокупность частных мнений посетителей сайта Banki.ru об уровне обслуживания в банках или компаниях на текущий момент.

Отзывы посетителей Banki.ru являются субъективными и должны быть основаны на личном опыте. Уровень обслуживания в данном случае определяется эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками банка или компании, степенью соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям (содержание заявленных условий предоставления продуктов и услуг в уровне обслуживания не учитывается) либо нарушением законодательства Российской Федерации, признанным судебными или другими официальными госструктурами. С течением времени отзывы теряют свою актуальность.

Правила «Народного рейтинга»

  1. Приветствуются любые отзывы, основанные исключительно на личном опыте.
  2. Оценить банк или компанию предлагается, используя традиционную «пятибалльную» шкалу оценок:
    5 — отлично;
    4 — хорошо;
    3 — средне;
    2 — плохо;
    1 — очень плохо.
    Так же существует возможность явно отказаться от выставления оценки банку или компании.

  3. Проголосовать за отдельно взятый банк или компанию, поставив одинаковую по значимости оценку (позитивную, негативную, нейтральную), можно лишь один раз в полгода. Если автор пожелает поставить банку или компании одну и ту же оценку чаще, чем раз в полгода, предыдущий зачтенный отзыв будет переведен в статус «не голосовал» и зачтен последний отзыв. Голосовать таким образом можно не чаще одного раза в месяц.

    Администрация оставляет за собой право при размещении дублирующего отзыва, комментария к ответу банка или вопросу администратора в виде отдельного отзыва или отзыва, являющегося продолжением на заданную тему, скрыть его или перенести в комментарии к предыдущему.

  4. Автор отзыва может изменить свою оценку, отправив обоснованную просьбу администратору рейтинга по электронной почте responses@banki.ru с почтового ящика, указанного в профиле пользователя, со ссылкой на конкретный отзыв.
  5. Отзывы могут быть не засчитаны в случаях:
    1. 5.1.  несоответствия концепции рейтинга;
    2. 5.2.  несоблюдения норм цивилизованного общения и употребления ненормативной лексики;
    3. 5.3.  выявления фальсификации описанных событий;
    4. 5.4.  явной PR-направленности отзыва либо рекламы продуктов и услуг;
    5. 5.5.  предоставления неполных данных или отсутствия фактов;
    6. 5.6.  отказа автора отзыва предоставить дополнительную, в том числе контактную, информацию по запросам администрации сайта, кредитной организации или компании;
    7. 5.7.  нарушения уникальности голоса, то есть попытка одним посетителем написать отзывы об одном и том же банке или компании под разными именами пользователя;
    8. 5.8.  публикации отзыва по истечении одного года с момента описанного в нем события — в случае, если банк или компания заранее не были поставлены в известность о спорной ситуации.
  6. Массовые жалобы пользователей, вызванные непопулярными мерами банка или компании и признанные судебными или другими официальными госструктурами нарушением законодательства Российской Федерации, засчитываются в рейтинг администрацией портала в количестве 10% от общего числа обращений по данной теме, но не менее 5 голосов.
  7. Автор зачтенного отзыва с оценками от 1 до 3 может повысить рейтинг банка или компании, воспользовавшись инструментом «Проблема решена». На основании объяснений автора отзыва администрация портала засчитывает решение проблемы после проверки. Этой возможностью автор вправе воспользоваться в течение полугода, начиная с даты публикации отзыва.
  8. Оценка добавляется в рейтинг только после проверки отзыва администратором. Администрация Banki.ru оставляет за собой право засчитывать или не засчитывать оценки посетителей.
  9. Авторы Народного рейтинга обязаны неукоснительно соблюдать правила поведения на сайте: https://www.banki.ru/info/agreement/