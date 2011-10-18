Правила «Народного рейтинга»

Проголосовать за отдельно взятый банк или компанию, поставив одинаковую по значимости оценку (позитивную, негативную, нейтральную), можно лишь один раз в полгода. Если автор пожелает поставить банку или компании одну и ту же оценку чаще, чем раз в полгода, предыдущий зачтенный отзыв будет переведен в статус «не голосовал» и зачтен последний отзыв. Голосовать таким образом можно не чаще одного раза в месяц.

Администрация оставляет за собой право при размещении дублирующего отзыва, комментария к ответу банка или вопросу администратора в виде отдельного отзыва или отзыва, являющегося продолжением на заданную тему, скрыть его или перенести в комментарии к предыдущему.