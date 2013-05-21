Группа: Общие вопросы дня
Начало: 19.11.2018
Конец: 01.01.2019
Голосов: 499
Начало: 09.04.2018
Конец: 01.05.2018
Голосов: 20
Начало: 15.11.2017
Конец: 31.12.2017
Голосов: 195
Начало: 31.05.2017
Конец: 30.06.2017
Голосов: 231
Начало: 27.10.2015
Конец: 10.11.2015
Голосов: 1124
Группа: Расширенные опросы
Начало: 05.10.2015
Конец: 11.10.2015
Голосов: 653
Начало: 15.09.2014
Конец: 06.10.2014
Голосов: 107
Начало: 18.04.2014
Конец: 18.05.2014
Голосов: 503
Группа: Опросы по разделу "Спорный момент"
Начало: 10.10.2013
Конец: 14.10.2013
Голосов: 135
Начало: 21.05.2013
Конец: 22.05.2013
Голосов: 225