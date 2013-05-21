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«Человек года» 2018

Группа: Общие вопросы дня

Начало: 19.11.2018

Конец: 01.01.2019

Голосов: 499

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Какому банку вы бы отдали победу в марте 2018 г. по общему итогу номинаций, указанных нами в статье: "Вестник НР за март 2018 г."?

Группа: Общие вопросы дня

Начало: 09.04.2018

Конец: 01.05.2018

Голосов: 20

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«Человек года» 2017

Группа: Общие вопросы дня

Начало: 15.11.2017

Конец: 31.12.2017

Голосов: 195

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Как забота банков о безопасности влияет на удобство обслуживания?

Группа: Общие вопросы дня

Начало: 31.05.2017

Конец: 30.06.2017

Голосов: 231

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Портрет современного российского вкладчика

Группа: Общие вопросы дня

Начало: 27.10.2015

Конец: 10.11.2015

Голосов: 1124

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Довольны ли вы качеством мобильных сервисов своего банка

Группа: Расширенные опросы

Начало: 05.10.2015

Конец: 11.10.2015

Голосов: 653

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Ощутили ли вы изменения в лучшую сторону после принятия закона «О потребительском кредите (займе)», который вступил в силу 1 июля 2014 года?

Группа: Общие вопросы дня

Начало: 15.09.2014

Конец: 06.10.2014

Голосов: 107

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Станете ли вы чаще покупать онлайн, если безопасность банковской операции будет гарантирована на 100%?

Группа: Общие вопросы дня

Начало: 18.04.2014

Конец: 18.05.2014

Голосов: 503

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Спорный момент: Нужна ли сейчас банкам интернет-реклама для привлечения заемщиков?

Группа: Опросы по разделу "Спорный момент"

Начало: 10.10.2013

Конец: 14.10.2013

Голосов: 135

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Спорный момент: Нужно ли увеличивать капитал банков до 1 млрд рублей?

Группа: Опросы по разделу "Спорный момент"

Начало: 21.05.2013

Конец: 22.05.2013

Голосов: 225

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Опросы 1 10 из 102