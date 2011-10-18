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Спорный момент: Нужны ли банкам офисы партнеров для продажи своих продуктов?



Начало:  26.03.2012
Конец:  29.03.2012
Опрос не активен.
Голосов: 145

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Нужны ли банкам посредники для продажи продуктов?
 Да
 Нет
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