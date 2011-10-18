Вход

Спорный момент: Нужно ли увеличивать капитал банков до 1 млрд рублей?



Начало:  21.05.2013
Конец:  22.05.2013
Опрос не активен.
Голосов: 225

 Посмотреть материал →
 

Нужно ли увеличивать капитал банков?
 Да
 Нет
 Мне безразлично

← к списку опросов