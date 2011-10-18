Какой банк Вы считаете понятным? (по запросу одного из банков) Сбербанк ВТБ24 Альфа-Банк Райффайзен-Банк Ситибанк Русский Стандарт Тиньков-Кредитные Системы Хоум-Кредит Промсвязьбанк Траст