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Какой банк ценит клиентов?



Начало:  23.04.2012
Конец:  28.04.2012
Опрос не активен.
Голосов: 141
 

Какой банк ценит клиентов?

(по запросу одного из банков)
 Сбербанк
 ВТБ24
 Альфа-Банк
 Райффайзен-Банк
 Ситибанк
 Русский Стандарт
 Тиньков-Кредитные Системы
 Хоум-Кредит
 Промсвязьбанк
 Траст

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