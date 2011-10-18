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Какой формат более предпочтителен для россиян



Начало:  16.08.2012
Конец:  03.09.2012
Опрос не активен.
Голосов: 230
 

Какой формат более предпочтителен для россиян: традиционный банк или «финансовый магазин»?
(для конференции Retail Business Russia)
 Банковские услуги стали частью жизни большинства российских граждан. Было бы здорово, если финансовые организации, в свою очередь, становились более комфортными и предоставляли не только финансовые услуги, но и эмоциональное удовольствие
 Подобные услуги приемлемы только для молодежи и / или экономически-активного населения
 Банк должен внушать «серьезность момента» и оставаться финансовой организацией

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