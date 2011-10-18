Что Вас привлекает в кобрендовых картах банков и авиакомпаний? Реальная возможность получить бесплатный авиабилет Возможность копить баллы по программе не только за оплату товаров и услуг, но и за снятие наличных Приветственные мили, которые начисляются по кобрендовой программе Возможность бесплатно получить улучшенный сервис от авиакомпании Возможность получить не только билет, но и другие подарки Мне просто нравится участвовать в программах лояльности, но я не жду от этого больших результатов Считаю, что это бесполезный банковский продукт