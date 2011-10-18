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Что Вас привлекает в кобрендовых картах банков и авиакомпаний?



Начало:  13.11.2012
Конец:  20.11.2012
Опрос не активен.
Голосов: 216
 

Что Вас привлекает в кобрендовых картах банков и авиакомпаний?
 Реальная возможность получить бесплатный авиабилет
 Возможность копить баллы по программе не только за оплату товаров и услуг, но и за снятие наличных
 Приветственные мили, которые начисляются по кобрендовой программе
 Возможность бесплатно получить улучшенный сервис от авиакомпании
 Возможность получить не только билет, но и другие подарки
 Мне просто нравится участвовать в программах лояльности, но я не жду от этого больших результатов
 Считаю, что это бесполезный банковский продукт

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