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Спорный момент: Стоит ли брать плату за интернет-банкинг?



Начало:  04.12.2012
Конец:  07.12.2012
Опрос не активен.
Голосов: 344

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Должен ли интернет-банк быть платным?
 Да
 Нет

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