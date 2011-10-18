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Какой банк Вы считаете удобным?



Начало:  16.04.2013
Конец:  17.04.2013
Опрос не активен.
Голосов: 778
 

Какой банк Вы считаете удобным?
 Сбербанк
 ВТБ24
 Альфа-Банк
 Райффайзен-Банк
 Ситибанк
 Уралсиб
 Тинькофф Кредитные Системы
 Русский Стандарт
 Промсвязьбанк
 Траст

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