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Какой банк ценит клиентов?



Начало:  20.04.2013
Конец:  22.04.2013
Опрос не активен.
Голосов: 669
 

Какой банк ценит клиентов?
 Сбербанк
 ВТБ24
 Альфа-Банк
 Райффайзен-Банк
 Ситибанк
 Уралсиб
 Тинькофф Кредитные Системы
 Русский Стандарт
 Промсвязьбанк
 Траст

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