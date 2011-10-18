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Станете ли вы чаще покупать онлайн, если безопасность банковской операции будет гарантирована на 100%?



Начало:  18.04.2014
Конец:  18.05.2014
Опрос не активен.
Голосов: 503
 

Станете ли вы чаще покупать онлайн, если безопасность банковской операции будет гарантирована на 100%?
 Да
 Нет

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