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Ощутили ли вы изменения в лучшую сторону после принятия закона «О потребительском кредите (займе)», который вступил в силу 1 июля 2014 года?



Начало:  15.09.2014
Конец:  06.10.2014
Опрос не активен.
Голосов: 107
 

Ощутили ли вы изменения в лучшую сторону после принятия закона «О потребительском кредите (займе)», который вступил в силу 1 июля 2014 года?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить

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