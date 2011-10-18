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Довольны ли вы качеством мобильных сервисов своего банка
Довольны ли вы качеством мобильных сервисов своего банка
Начало: 05.10.2015
Конец: 11.10.2015
Опрос не активен.
Голосов: 653
Как часто вы пользуетесь онлайн-банкингом?
Реже 1 раза в месяц
1-2 раза в месяц
2-4 раз в месяц
5 и более раз в месяц
Как часто вы пользуетесь мобильными приложениями для банкинга?
Реже 1 раза в месяц
1-2 раза в месяц
2-4 раз в месяц
5 и более раз в месяц
Для каких целей вы используете онлайн- и мобильный банкинг чаще всего:
Денежные переводы
Проверка баланса
Оплата счетов
Оплата кредитов
Управление инвестиционными счетами
Открытие депозита
Оформление кредита
Открытие и закрытие счета
Решение проблем и технических вопросов, связанных со счетом
Другое
Насколько вы довольны качеством мобильного приложения вашего банка?
Полностью доволен
Доволен
Отношусь нейтрально
Недоволен
Полностью недоволен
Насколько вы довольны качеством онлайн-банкинга в вашем банке?
Полностью доволен
Доволен
Отношусь нейтрально
Недоволен
Полностью недоволен
Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит более инновационные инструменты и сервисы?
Готов
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Не готов
Затрудняюсь ответить
Каким способом вы чаще всего взаимодействуете с вашим банком?
Визит в отделение
Онлайн-сервис
Мобильное приложение
Банкомат
Колл-центр
Другое
Каким способом вы решаете проблемы и вопросы, связанные с вашим счетом?
Визит в отделение банка
Звонок в колл-центр
Использование обратной связи в онлайн-сервисе
Связь через мобильное приложение
Другое
Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь?
Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков
Входит в топ-50 крупнейших банков страны
Крупный региональный банк
Небольшой банк
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