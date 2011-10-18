Довольны ли вы качеством мобильных сервисов своего банка

Как часто вы пользуетесь онлайн-банкингом? Реже 1 раза в месяц 1-2 раза в месяц 2-4 раз в месяц 5 и более раз в месяц Как часто вы пользуетесь мобильными приложениями для банкинга? Реже 1 раза в месяц 1-2 раза в месяц 2-4 раз в месяц 5 и более раз в месяц Для каких целей вы используете онлайн- и мобильный банкинг чаще всего: Денежные переводы Проверка баланса Оплата счетов Оплата кредитов Управление инвестиционными счетами Открытие депозита Оформление кредита Открытие и закрытие счета Решение проблем и технических вопросов, связанных со счетом Другое Насколько вы довольны качеством мобильного приложения вашего банка? Полностью доволен Доволен Отношусь нейтрально Недоволен Полностью недоволен Насколько вы довольны качеством онлайн-банкинга в вашем банке? Полностью доволен Доволен Отношусь нейтрально Недоволен Полностью недоволен Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит более инновационные инструменты и сервисы? Готов Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Не готов Затрудняюсь ответить Каким способом вы чаще всего взаимодействуете с вашим банком? Визит в отделение Онлайн-сервис Мобильное приложение Банкомат Колл-центр Другое Каким способом вы решаете проблемы и вопросы, связанные с вашим счетом? Визит в отделение банка Звонок в колл-центр Использование обратной связи в онлайн-сервисе Связь через мобильное приложение Другое Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь? Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков Входит в топ-50 крупнейших банков страны Крупный региональный банк Небольшой банк