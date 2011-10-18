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Довольны ли вы качеством мобильных сервисов своего банка



Начало:  05.10.2015
Конец:  11.10.2015
Опрос не активен.
Голосов: 653
 

Как часто вы пользуетесь онлайн-банкингом?
 Реже 1 раза в месяц
 1-2 раза в месяц
 2-4 раз в месяц
 5 и более раз в месяц
Как часто вы пользуетесь мобильными приложениями для банкинга?
 Реже 1 раза в месяц
 1-2 раза в месяц
 2-4 раз в месяц
 5 и более раз в месяц
Для каких целей вы используете онлайн- и мобильный банкинг чаще всего:
 Денежные переводы
 Проверка баланса
 Оплата счетов
 Оплата кредитов
 Управление инвестиционными счетами
 Открытие депозита
 Оформление кредита
 Открытие и закрытие счета
 Решение проблем и технических вопросов, связанных со счетом
 Другое
Насколько вы довольны качеством мобильного приложения вашего банка?
 Полностью доволен
 Доволен
 Отношусь нейтрально
 Недоволен
 Полностью недоволен
Насколько вы довольны качеством онлайн-банкинга в вашем банке?
 Полностью доволен
 Доволен
 Отношусь нейтрально
 Недоволен
 Полностью недоволен
Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит более инновационные инструменты и сервисы?
 Готов
 Скорее да, чем нет
 Скорее нет, чем да
 Не готов
 Затрудняюсь ответить
Каким способом вы чаще всего взаимодействуете с вашим банком?
 Визит в отделение
 Онлайн-сервис
 Мобильное приложение
 Банкомат
 Колл-центр
 Другое
Каким способом вы решаете проблемы и вопросы, связанные с вашим счетом?
 Визит в отделение банка
 Звонок в колл-центр
 Использование обратной связи в онлайн-сервисе
 Связь через мобильное приложение
 Другое
Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь?
 Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков
 Входит в топ-50 крупнейших банков страны
 Крупный региональный банк
 Небольшой банк

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