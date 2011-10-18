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Портрет современного российского вкладчика
Портрет современного российского вкладчика
Начало: 27.10.2015
Конец: 10.11.2015
Опрос не активен.
Голосов: 1124
Укажите ваш возраст
18-25
26-35
36-45
46-55
56 лет и старше
В каком типе населенного пункта вы проживаете?
Москва и С. Петербург
Свыше 1 млн чел. (кроме столиц)
От 500 тыс. до 1 млн чел.
От 100 тыс. до 500 тыс. чел.
От 10 тыс. до 100 тыс. чел.
Менее 10 тыс. чел., сельские населенные пункты
Использовали ли вы информацию о вкладах, полученную с портала Банки.ру, для открытия вклада в банке?
Да
Нет
Открывали ли вы когда-нибудь вклад в банке?
Да
Нет
Какой способ открытия вклада является для вас наиболее удобным?
Отделение
Интернет-банк
Мобильный банкинг
Встреча с выездным специалистом (курьером)
Другое (указать)
Открывали ли вы вклады через интернет-банк/мобильный банк?
Да
Нет
Держите ли вы вклады в рублях или валюте?
Руб.
Валюта
Руб. и валюта
Какой срок вклада для вас предпочтителен?
До 6 месяцев
6 -12 месяцев
12 - 24 месяца
Более 24 месяцев
В скольких банках у вас открыты вклады?
1-2
3-5
более 5
Как часто вы меняете банк для размещения вклада?
Ежегодно
Раз в 2-3 года
Раз в 5 лет
Никогда не менял
Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит выше ставку на 0,5-1 процентный пункт?
Готов
Готов при значительной разнице в ставках (1.5-2%)
Не готов
Затрудняюсь ответить
Размещаете ли вы вклад сверх лимита в 1,4 млн рублей, застрахованного Агентством страхования вкладов?
Да
Нет
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