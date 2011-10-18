Портрет современного российского вкладчика

Укажите ваш возраст 18-25 26-35 36-45 46-55 56 лет и старше В каком типе населенного пункта вы проживаете? Москва и С. Петербург Свыше 1 млн чел. (кроме столиц) От 500 тыс. до 1 млн чел. От 100 тыс. до 500 тыс. чел. От 10 тыс. до 100 тыс. чел. Менее 10 тыс. чел., сельские населенные пункты Использовали ли вы информацию о вкладах, полученную с портала Банки.ру, для открытия вклада в банке? Да Нет Открывали ли вы когда-нибудь вклад в банке? Да Нет Какой способ открытия вклада является для вас наиболее удобным? Отделение Интернет-банк Мобильный банкинг Встреча с выездным специалистом (курьером) Другое (указать)

Открывали ли вы вклады через интернет-банк/мобильный банк? Да Нет Держите ли вы вклады в рублях или валюте? Руб. Валюта Руб. и валюта Какой срок вклада для вас предпочтителен? До 6 месяцев 6 -12 месяцев 12 - 24 месяца Более 24 месяцев В скольких банках у вас открыты вклады? 1-2 3-5 более 5 Как часто вы меняете банк для размещения вклада? Ежегодно Раз в 2-3 года Раз в 5 лет Никогда не менял Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит выше ставку на 0,5-1 процентный пункт? Готов Готов при значительной разнице в ставках (1.5-2%) Не готов Затрудняюсь ответить Размещаете ли вы вклад сверх лимита в 1,4 млн рублей, застрахованного Агентством страхования вкладов? Да Нет