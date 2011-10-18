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Портрет современного российского вкладчика



Начало:  27.10.2015
Конец:  10.11.2015
Опрос не активен.
Голосов: 1124
 

Укажите ваш возраст
 18-25
 26-35
 36-45
 46-55
 56 лет и старше
В каком типе населенного пункта вы проживаете?
 Москва и С. Петербург
 Свыше 1 млн чел. (кроме столиц)
 От 500 тыс. до 1 млн чел.
 От 100 тыс. до 500 тыс. чел.
 От 10 тыс. до 100 тыс. чел.
 Менее 10 тыс. чел., сельские населенные пункты
Использовали ли вы информацию о вкладах, полученную с портала Банки.ру, для открытия вклада в банке?
 Да
 Нет
Открывали ли вы когда-нибудь вклад в банке?
 Да
 Нет
Какой способ открытия вклада является для вас наиболее удобным?
 Отделение
 Интернет-банк
 Мобильный банкинг
 Встреча с выездным специалистом (курьером)
Другое (указать)
Открывали ли вы вклады через интернет-банк/мобильный банк?
 Да
 Нет
Держите ли вы вклады в рублях или валюте?
 Руб.
 Валюта
 Руб. и валюта
Какой срок вклада для вас предпочтителен?
 До 6 месяцев
 6 -12 месяцев
 12 - 24 месяца
 Более 24 месяцев
В скольких банках у вас открыты вклады?
 1-2
 3-5
 более 5
Как часто вы меняете банк для размещения вклада?
 Ежегодно
 Раз в 2-3 года
 Раз в 5 лет
 Никогда не менял
Готовы ли вы поменять банк, если другой банк предложит выше ставку на 0,5-1 процентный пункт?
 Готов
 Готов при значительной разнице в ставках (1.5-2%)
 Не готов
 Затрудняюсь ответить
Размещаете ли вы вклад сверх лимита в 1,4 млн рублей, застрахованного Агентством страхования вкладов?
 Да
 Нет

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