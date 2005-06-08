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Вы согласитесь передать данные о себе кредитному бюро?



Начало:  08.06.2005
Конец:  14.07.2005
Опрос не активен.
Голосов: 311

 Вы согласитесь передать данные о себе кредитному бюро?
 

Вы согласитесь передать данные о себе кредитному бюро?
 Да
 Нет
 Еще не решил

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