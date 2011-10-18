Как забота банков о безопасности влияет на удобство обслуживания?

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|Как часто вы получаете уведомления от банков (по телефону, смс, e-mail, во время совершения платежей и пр.), связанные с безопасностью средств на ваших счетах (нерекламного характера).
| Никогда не получал
| Случалось раз или два
| Иногда приходят предупреждения о том, что участились случаи мошенничества, и стоит быть бдительным
| Да, меня регулярно предупреждают о мерах безопасности – например, о том, что не стоит никому сообщать пин-код, личные данные и т.п., даже если их запрашивают от имени банка
| Другое
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|Что, по-вашему, должны предпринимать банки, чтобы обеспечить безопасность и при этом не причинять неудобств своим клиентам (выберите несколько вариантов ответа с помощью клавиши Ctrl)?
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|Предоставляет ли ваш банк механизмы снижения рисков использования карт?
| Нет, ничего не предоставляет
| Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., и я пользуюсь этим
| Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., но я этим не пользуюсь
| Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, и я пользуюсь данной возможностью
| Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, но я не пользуюсь данной возможностью
| Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке) и я пользуюсь данной возможностью
| Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке), но я не пользуюсь данной возможностью
| Не знаю
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Если вы пользуетесь картами нескольких банков, то можете пройти данный опрос еще раз.