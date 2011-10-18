Как забота банков о безопасности влияет на удобство обслуживания?

Насколько активно вы пользуетесь банковскими картами? Активно пользуюсь картой везде, где возможна оплата с ее помощью Есть несколько карт, выбор использования которых зависит от стран посещения и/или канала использования (онлайн или оффлайн покупки) Пользуюсь картой для оплаты счетов, покупок в магазинах, но стараюсь не пользоваться ею для онлайн-платежей Стараюсь не держать деньги на карте Совершаю онлайн-платежи с помощью карты, но в магазинах предпочитаю наличные Не пользуюсь Как часто вы получаете уведомления от банков (по телефону, смс, e-mail, во время совершения платежей и пр.), связанные с безопасностью средств на ваших счетах (нерекламного характера). Никогда не получал Случалось раз или два Иногда приходят предупреждения о том, что участились случаи мошенничества, и стоит быть бдительным Да, меня регулярно предупреждают о мерах безопасности – например, о том, что не стоит никому сообщать пин-код, личные данные и т.п., даже если их запрашивают от имени банка Другое Если вы получаете уведомления о безопасности от банка (нерекламного характера), то в какой форме они чаще всего поступают? СМС Сообщения в личном кабинете онлайн-банка Мне звонят из банка По электронной почте Во время совершения платежей Другое Случалось ли, что ваш банк блокировал карту или отказывал в операции из-за подозрений, что доступ к счету пытаются получить злоумышленники? Нет, никогда Да, такое со мной случалось в России, но крайне редко Да, со мной такое случалось за границей, но крайне редко Со мной такое периодически случается в России Со мной такое периодически случается за границей Со мной такое случается как в России, так и за рубежом Если банк хотя бы раз блокировал вашу карту по соображениям безопасности, то насколько серьезные проблемы для вас это вызвало? Для меня это прошло безболезненно – я позвонил в банк, и ее тут же разблокировали Особых проблем это не вызвало, но пришлось идти в отделение, чтобы ее разблокировать Это вызвало заметные неудобства – я не мог сразу ее разблокировать, поэтому не получилось совершить ряд покупок и т.п. Это вызвало серьезные проблемы Другое Что банк вам предложил сделать после блокировки: Не дал альтернативы, заблокировал и все Временно разблокировал карту для снятия необходимой суммы, после чего снова заблокировал Предоставил возможность получить наличные через банки-партнеры за рубежом Выслал новую карту почтой Установил ограничения на определенный тип операций (например, только на снятие наличных) Другое Как вы отнеслись к блокировке карты по соображениям безопасности: Нейтрально – я практически не заметил неудобств С пониманием – это делается для моей же пользы С некоторой долей негатива – хотя я понимаю, что блокировка, скорее всего, оправдана, я бы предпочел, чтобы банк не предпринимал подобных действий Отрицательно – считаю, что банк просто перестраховался, никакой опасности операция не представляла; банк должен более интеллектуально подходить к мониторингу операций и не доставлять неудобств своим клиентам Крайне отрицательно – считаю, что блокировка карты – это крайняя мера, банк должен предоставлять и иные варианты для клиентов Другое Что, по-вашему, должны предпринимать банки, чтобы обеспечить безопасность и при этом не причинять неудобств своим клиентам (выберите несколько вариантов ответа с помощью клавиши Ctrl)? Ничего – меня устраивает нынешняя ситуация Перестать перестраховываться – мне кажется, что опасность меньше, чем нам это преподносят Ввести дополнительные степени защиты карт Информировать клиентов о том, как они могут защитить себя от мошенников, чтобы те использовали карты осмотрительно – тогда необходимости в блокировке не будет Усовершенствовать систему безопасности – использовать современные инструменты противодействия мошенническим операциям, чтобы не досаждать клиентам Другое Предоставляет ли ваш банк механизмы снижения рисков использования карт? Нет, ничего не предоставляет Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., и я пользуюсь этим Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., но я этим не пользуюсь Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, и я пользуюсь данной возможностью Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, но я не пользуюсь данной возможностью Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке) и я пользуюсь данной возможностью Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке), но я не пользуюсь данной возможностью Не знаю Как бы вы оценили, насколько надежно ваш банк защищает ваши карты от возможного мошенничества по личным впечатлениям и опыту? Слабая Удовлетворительная Надежная Очень надежная Затрудняюсь ответить Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь? Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков Входит в топ-50 крупнейших банков страны Крупный региональный банк Небольшой банк Влияют ли отзывы клиентов банков о блокировках по причине безопасности на ваш выбор в пользу того или иного банка? Да – негативно Да – позитивно Нет, мне это не важно Не задумывался об этом раньше, но спасибо, что напомнили Если вы пользуетесь картами нескольких банков, то можете пройти данный опрос еще раз.