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Как забота банков о безопасности влияет на удобство обслуживания?



Начало:  31.05.2017
Конец:  30.06.2017
Опрос не активен.
Голосов: 231
 

Насколько активно вы пользуетесь банковскими картами?
 Активно пользуюсь картой везде, где возможна оплата с ее помощью
 Есть несколько карт, выбор использования которых зависит от стран посещения и/или канала использования (онлайн или оффлайн покупки)
 Пользуюсь картой для оплаты счетов, покупок в магазинах, но стараюсь не пользоваться ею для онлайн-платежей
 Стараюсь не держать деньги на карте
 Совершаю онлайн-платежи с помощью карты, но в магазинах предпочитаю наличные
 Не пользуюсь
Как часто вы получаете уведомления от банков (по телефону, смс, e-mail, во время совершения платежей и пр.), связанные с безопасностью средств на ваших счетах (нерекламного характера).
 Никогда не получал
 Случалось раз или два
 Иногда приходят предупреждения о том, что участились случаи мошенничества, и стоит быть бдительным
 Да, меня регулярно предупреждают о мерах безопасности – например, о том, что не стоит никому сообщать пин-код, личные данные и т.п., даже если их запрашивают от имени банка
 Другое
Если вы получаете уведомления о безопасности от банка (нерекламного характера), то в какой форме они чаще всего поступают?
 СМС
 Сообщения в личном кабинете онлайн-банка
 Мне звонят из банка
 По электронной почте
 Во время совершения платежей
 Другое
Случалось ли, что ваш банк блокировал карту или отказывал в операции из-за подозрений, что доступ к счету пытаются получить злоумышленники?
 Нет, никогда
 Да, такое со мной случалось в России, но крайне редко
 Да, со мной такое случалось за границей, но крайне редко
 Со мной такое периодически случается в России
 Со мной такое периодически случается за границей
 Со мной такое случается как в России, так и за рубежом
Если банк хотя бы раз блокировал вашу карту по соображениям безопасности, то насколько серьезные проблемы для вас это вызвало?
 Для меня это прошло безболезненно – я позвонил в банк, и ее тут же разблокировали
 Особых проблем это не вызвало, но пришлось идти в отделение, чтобы ее разблокировать
 Это вызвало заметные неудобства – я не мог сразу ее разблокировать, поэтому не получилось совершить ряд покупок и т.п.
 Это вызвало серьезные проблемы
 Другое
Что банк вам предложил сделать после блокировки:
 Не дал альтернативы, заблокировал и все
 Временно разблокировал карту для снятия необходимой суммы, после чего снова заблокировал
 Предоставил возможность получить наличные через банки-партнеры за рубежом
 Выслал новую карту почтой
 Установил ограничения на определенный тип операций (например, только на снятие наличных)
 Другое
Как вы отнеслись к блокировке карты по соображениям безопасности:
 Нейтрально – я практически не заметил неудобств
 С пониманием – это делается для моей же пользы
 С некоторой долей негатива – хотя я понимаю, что блокировка, скорее всего, оправдана, я бы предпочел, чтобы банк не предпринимал подобных действий
 Отрицательно – считаю, что банк просто перестраховался, никакой опасности операция не представляла; банк должен более интеллектуально подходить к мониторингу операций и не доставлять неудобств своим клиентам
 Крайне отрицательно – считаю, что блокировка карты – это крайняя мера, банк должен предоставлять и иные варианты для клиентов
 Другое
Что, по-вашему, должны предпринимать банки, чтобы обеспечить безопасность и при этом не причинять неудобств своим клиентам (выберите несколько вариантов ответа с помощью клавиши Ctrl)?
Предоставляет ли ваш банк механизмы снижения рисков использования карт?
 Нет, ничего не предоставляет
 Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., и я пользуюсь этим
 Да, возможность управлять лимитами на снятие наличных, совершения операций в интернете и пр., но я этим не пользуюсь
 Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, и я пользуюсь данной возможностью
 Да, возможность сообщить о предстоящей поездке за рубеж, но я не пользуюсь данной возможностью
 Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке) и я пользуюсь данной возможностью
 Да, выбрать способ подтверждения транзакций (ПИН-код или подпись на чеке), но я не пользуюсь данной возможностью
 Не знаю
Как бы вы оценили, насколько надежно ваш банк защищает ваши карты от возможного мошенничества по личным впечатлениям и опыту?
 Слабая
 Удовлетворительная
 Надежная
 Очень надежная
 Затрудняюсь ответить
Каков масштаб бизнеса у банка, где вы обслуживаетесь?
 Входит в топ-10 крупнейших федеральных банков
 Входит в топ-50 крупнейших банков страны
 Крупный региональный банк
 Небольшой банк
Влияют ли отзывы клиентов банков о блокировках по причине безопасности на ваш выбор в пользу того или иного банка?
 Да – негативно
 Да – позитивно
 Нет, мне это не важно
 Не задумывался об этом раньше, но спасибо, что напомнили

Если вы пользуетесь картами нескольких банков, то можете пройти данный опрос еще раз.

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