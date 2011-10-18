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«Человек года» 2017



Начало:  15.11.2017
Конец:  31.12.2017
Опрос не активен.
Голосов: 195
 

Предлагаем вашему вниманию список претендентов на звание победителя в номинации «Человека года - 2017».
Проголосовать могут только зарегистрированные пользователи.
 5lexxx
 KlaraZ))
 Astronomer
 LEON 1304
 Sergio Fedossini
 bhuma
 Alex_Perm
 oceola2
 Reverse14-88
 тихо
 Hempl
 zavval
 Людочка59
 1611949
 Elesandra
 M.Surveyor
 BAY
 vechev
 im0
 Mavr1
 SergeyVladimirovich
 WindMan
 Taratorkinn
 Gudini
 Lilaa
 denn90
 SmartUser
 Sergey7
 Золотые горы
 lgm118a

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