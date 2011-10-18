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«Человек года» 2017
«Человек года» 2017
Начало: 15.11.2017
Конец: 31.12.2017
Опрос не активен.
Голосов: 195
Предлагаем вашему вниманию список претендентов на звание победителя в номинации «Человека года - 2017».
Проголосовать могут только зарегистрированные пользователи.
5lexxx
KlaraZ))
Astronomer
LEON 1304
Sergio Fedossini
bhuma
Alex_Perm
oceola2
Reverse14-88
тихо
Hempl
zavval
Людочка59
1611949
Elesandra
M.Surveyor
BAY
vechev
im0
Mavr1
SergeyVladimirovich
WindMan
Taratorkinn
Gudini
Lilaa
denn90
SmartUser
Sergey7
Золотые горы
lgm118a
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