«Человек года» 2017

Предлагаем вашему вниманию список претендентов на звание победителя в номинации «Человека года - 2017».

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