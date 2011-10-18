Какому банку вы бы отдали победу в марте 2018 г. по общему итогу номинаций, указанных нами в статье: "Вестник НР за март 2018 г."?

Предлагаем ТОП-20 самых популярных банков НР на 31 марта 2018 г. Выбираем лучший банк марта 2018 г. по качеству обслуживания, исходя из вашего личного предпочтения. Тинькофф Банк ЮниКредит Банк Хоум Кредит Банк Русский Стандарт Московский Кредитный Банк Почта Банк Бинбанк Совкомбанк Альфа-Банк ВТБ ОТП Бинбанк Диджитал Ренессанс Кредит Росбанк Банк «ФК Открытие» Промсвязьбанк Восточный Банк Райффайзенбанк Россельхозбанк Сбербанк России