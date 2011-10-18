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«Человек года» 2018



Начало:  19.11.2018
Конец:  01.01.2019
Опрос не активен.
Голосов: 499
 

Предлагаем вашему вниманию список претендентов на звание победителя в номинации «Человека года — 2018».
Проголосовать могут только зарегистрированные пользователи.
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 Taratorkinn
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