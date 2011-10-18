«Человек года» 2018

Предлагаем вашему вниманию список претендентов на звание победителя в номинации «Человека года — 2018».

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