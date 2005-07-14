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C какой периодичностью вы бы хотели получать новости Banki.ru?



Начало:  14.07.2005
Конец:  19.08.2005
Опрос не активен.
Голосов: 125

 C какой периодичностью вы бы хотели получать новости Banki.ru?
 

C какой периодичностью вы бы хотели получать новости Banki.ru?
 Раз в день
 Два раза в день
 Раз в неделю
 Раз в 2-3 дня
 Они мне не нужны

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