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Каков уровень Вашего дохода?



Начало:  04.09.2005
Конец:  05.10.2005
Опрос не активен.
Голосов: 787

 Портрет посетителя Banki.ru: Каков уровень Вашего дохода?
 

Портрет посетителя Banki.ru: Каков уровень Вашего дохода?
 до 300 долл.
 300-500
 500-1000
 1000-2000
 свыше 2000 долл.

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