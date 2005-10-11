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Портрет посетителя Banki.ru: Кто Вы?



Начало:  11.10.2005
Конец:  16.11.2005
Опрос не активен.
Голосов: 859

 Портрет посетителя Banki.ru: Кто Вы?
 

Портрет посетителя Banki.ru: Кто Вы?
 Рабочий
 Специалист
 Руководитель среднего звена
 Руководитель высшего звена
 Предприниматель
 Другое
 Не работаю

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