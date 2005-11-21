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Какой срок вклада вы считаете оптимальным?



Начало:  21.11.2005
Конец:  12.01.2006
Опрос не активен.
Голосов: 765

 Какой срок вклада вы считаете оптимальным?
 

Какой срок вклада вы считаете оптимальным?
 3 месяца
 6 месяцев
 12 месяцев
 2 года и более
 Не доверяю банкам
 У меня нет сбережений

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