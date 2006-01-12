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Какими услугами банков вы намерены воспользоваться в 2006 году?



Начало:  12.01.2006
Конец:  24.02.2006
Опрос не активен.
Голосов: 1091
 

Какими услугами банков вы намерены воспользоваться в 2006 году?
 Срочный вклад
 Дебетовая карта
 Кредитная карта
 Автокредит
 Ипотечный кредит
 Потребительский кредит
 Никакими

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