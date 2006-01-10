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Какая версия banki.ru вам была бы полезна?



Начало:  10.01.2006
Конец:  14.06.2006
Опрос не активен.
Голосов: 669
 

Какая версия banki.ru вам была бы полезна?
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 WAP-версия
 Версия для КПК
 Версия для VGA-режима
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