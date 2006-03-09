Вход

Какие разделы вы хотели бы видеть на Banki.ru?



Начало:  09.03.2006
Конец:  08.05.2006
Опрос не активен.
Голосов: 1199
 

Какие разделы вы хотели бы видеть на Banki.ru?
 Дебетовые карты
 Банковские счета
 Денежные переводы
 Сейфовые ячейки
 Памятные монеты
 Золото/Драгметаллы
 Дизайн пластиковых карт
 Другое
 Хватает существующих

← к списку опросов