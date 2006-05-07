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Портрет посетителя Banki.ru: кто вы, клиент или сотрудник



Начало:  07.05.2006
Конец:  15.06.2006
Опрос не активен.
Голосов: 1035
 

Портрет посетителя Banki.ru: кто вы, клиент или сотрудник?
 Сотрудник банка
 Клиент банка
 И клиент, и сотрудник
 Ни тот, ни другой

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