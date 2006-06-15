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Готовы ли Вы купить паи ПИФов?



Начало:  15.06.2006
Конец:  20.07.2006
Опрос не активен.
Голосов: 649
 

Готовы ли Вы купить паи ПИФов?
 Готов — высокая доходность
 Не готов — слишком рискованно
 Готов, но только не сейчас
 Уже купил
 А что такое ПИФ?

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