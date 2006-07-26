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Кто в вашей семье принимает финансовые решения?



Начало:  26.07.2006
Конец:  26.08.2006
Опрос не активен.
Голосов: 670
 

Кто в вашей семье принимает финансовые решения?
 муж
 жена
 теща
 семейный совет

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