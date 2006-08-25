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Кредитование нового бизнеса
Кредитование нового бизнеса
Начало: 25.08.2006
Конец: 13.09.2006
Опрос не активен.
Голосов: 527
Banki.ru совместно с одним из крупнейших коммерческих банков России проводит исследование «Кредитование бизнеса на первоначальном этапе».
Цель опроса – выяснить предпочтения потенциальных заемщиков, которые в дальнейшем будут учтены при разработке банком соответствующей программы. Просим посетителей Banki.ru, для которых тема кредитования нового бизнеса является актуальной, ответить на вопросы анкеты.
Представляет ли для вас интерес возможность получения кредита на «нулевом» цикле развития бизнеса (так называемый кредит Start-up)?
Да
Нет
Какая максимальная годовая процентная ставка представляется для Вас приемлемой?
Какой минимальный срок кредитования представляется для Вас приемлемым (мес.)?
Какой период отсрочки платежа Вам необходим (мес.)?
Какая сумма кредита Вам необходима (тыс. долларов)?
В какой сфере Вы готовы начать бизнес (выбор сфер деятельности)?
Имеется ли у Вас опыт работы в данной сфере?
Да
Нет
Имеется ли у Вас опыт ведения собственного бизнеса (в любой сфере)?
Да
Нет
Если да, то сколько лет?
Какую форму обеспечения/залога кредита Вы готовы предоставить?
Недвижимость
Автотранспорт
Ценные бумаги
Поручительство третьих лиц, в том числе фондов содействия малому бизнесу
Другое (укажите):
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