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Какое из названий банка вам больше нравится (ВТБ)



Начало:  27.10.2006
Конец:  17.11.2006
Опрос не активен.
Голосов: 1434
 

Какое из названий банка вам больше нравится?
 ВТБ
 ВТБ-Банк
 Внешторгбанк
 Банк Внешней Торговли
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