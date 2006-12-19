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Вопрос клиентам банков: намерены ли вы в 2007 году сменить банк?



Начало:  19.12.2006
Конец:  07.02.2007
Опрос не активен.
Голосов: 1149
 

Вопрос клиентам банков: намерены ли вы в 2007 году сменить банк?
 Да, планирую
 Нет, не намерен
 Останусь в старом, но буду работать и с новыми банками
 Ещё не решил

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