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Вопрос сотрудникам банков: планируете ли вы в 2007 году сменить место работы?



Начало:  19.12.2006
Конец:  07.02.2007
Опрос не активен.
Голосов: 796
 

Вопрос сотрудникам банков: планируете ли вы в 2007 году сменить место работы?
 Да, попробую перейти в другой банк
 Да, намерен уйти из банковской сферы
 Нет, меня все устраивает
 Все зависит от предложения
 Затрудняюсь ответить

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