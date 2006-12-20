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Какую схему оплаты рекламы на Банки.ру вы бы предпочли?



Начало:  20.12.2006
Конец:  18.05.2007
Опрос не активен.
Голосов: 71
 

Какую схему оплаты рекламы на Банки.ру вы бы предпочли?
 Статическое размещение (шаг — 1 неделя)
 Статическое размещение (шаг — 2–3 дня)
 Статическое размещение (шаг — 1 день)
 Динамическое размещение
 Существующий (смешанный) вариант

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