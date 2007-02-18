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Верите ли вы в причастность Алексея Френкеля к убийству Андрея?



Начало:  18.02.2007
Конец:  20.04.2007
Опрос не активен.
Голосов: 707
 

Верите ли вы в причастность Алексея Френкеля к убийству Андрея Козлова?
 да
 нет
 затрудняюсь ответить

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