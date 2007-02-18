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Верите ли вы фактам, изложенным в письмах Френкеля?



Начало:  18.02.2007
Конец:  20.04.2007
Опрос не активен.
Голосов: 458
 

Верите ли вы фактам, изложенным в письмах Френкеля?
 верю
 скорее верю
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