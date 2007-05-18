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Портрет посетителя. Сколько вам лет?



Начало:  18.05.2007
Конец:  17.06.2007
Опрос не активен.
Голосов: 1292
 

Сколько вам лет?
 до 20
 21—25
 26—35
 36—50
 старше 50

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