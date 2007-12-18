Какие возможности дистанционного обслуживания вам нужны? Онлайн-заявка (кредит, банковская карта) Получение информации по счетам Оплата ЖКУ, мобильной связи Управление банковскими картами Открытие депозита Внутренние переводы и конвертации Переводы на счета/карты в банки РФ Валютные переводы за рубеж Переводы без открытия счета (WU и т.п.) Не знаю, как пользоваться интернет-банком Принципиально не пользуюсь