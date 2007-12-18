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Какие возможности дистанционного обслуживания вам нужны?



Начало:  18.12.2007
Конец:  25.01.2008
Опрос не активен.
Голосов: 1100
 

Какие возможности дистанционного обслуживания вам нужны?
 Онлайн-заявка (кредит, банковская карта)
 Получение информации по счетам
 Оплата ЖКУ, мобильной связи
 Управление банковскими картами
 Открытие депозита
 Внутренние переводы и конвертации
 Переводы на счета/карты в банки РФ
 Валютные переводы за рубеж
 Переводы без открытия счета (WU и т.п.)
 Не знаю, как пользоваться интернет-банком
 Принципиально не пользуюсь

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