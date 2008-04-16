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Любовь и банки
Любовь и банки
Начало: 16.04.2008
Конец: 30.04.2008
Опрос не активен.
Голосов: 432
Совместный опрос журнала
«Профиль»
и портала Banki.ru
Банк для вас:
учреждение, к которому Вы не испытываете каких-либо эмоций
союзник и помощник в решении ваших финансовых задач
источник проблем и раздражения
затрудняюсь ответить
Ваше отношение к кредитам:
они принесли мне реальную пользу
они никак не отразились на моем положении
они нанесли мне реальный вред
затрудняюсь ответить
Бум розничного кредитования для развития России — это:
несомненный плюс
дает больше плюсов, чем минусов
дает больше минусов, чем плюсов
несомненный минус
затрудняюсь ответить
Основные характеристики банковского сервиса сегодня:
забота о клиенте, несомненный прогресс в обслуживании
хорошая информированность и компетентность
ощущение безразличия к клиентам
навязчивость
плохая информированность и некомпетентность
хамство и непрофессионализм банковского персонала
Ваша оценка развития банковских сетей:
банковские сети развиты чрезмерно
банковские сети развиты удовлетворительно
не хватает филиалов банков
не хватает банковских «точек» в торговых центрах
не хватает сети банкоматов
не хватает круглосуточного и «ночного» банкинга
Какими банковскими услугами Вы пользуетесь:
банковский депозит
текущий счет
пластиковая карта
кредит
оплата счетов
перевод денег
конвертация валюты
аренда сейфа
инвестиции
интернет-трейдинг
ОФБУ
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