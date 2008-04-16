Любовь и банки

Банк для вас: учреждение, к которому Вы не испытываете каких-либо эмоций союзник и помощник в решении ваших финансовых задач источник проблем и раздражения затрудняюсь ответить Ваше отношение к кредитам: они принесли мне реальную пользу они никак не отразились на моем положении они нанесли мне реальный вред затрудняюсь ответить Бум розничного кредитования для развития России — это: несомненный плюс дает больше плюсов, чем минусов дает больше минусов, чем плюсов несомненный минус затрудняюсь ответить Основные характеристики банковского сервиса сегодня: забота о клиенте, несомненный прогресс в обслуживании хорошая информированность и компетентность ощущение безразличия к клиентам навязчивость плохая информированность и некомпетентность хамство и непрофессионализм банковского персонала Ваша оценка развития банковских сетей: банковские сети развиты чрезмерно банковские сети развиты удовлетворительно не хватает филиалов банков не хватает банковских «точек» в торговых центрах не хватает сети банкоматов не хватает круглосуточного и «ночного» банкинга Какими банковскими услугами Вы пользуетесь: банковский депозит текущий счет пластиковая карта кредит оплата счетов перевод денег конвертация валюты аренда сейфа инвестиции интернет-трейдинг ОФБУ