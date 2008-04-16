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Любовь и банки



Начало:  16.04.2008
Конец:  30.04.2008
Опрос не активен.
Голосов: 432

Совместный опрос журнала «Профиль» и портала Banki.ru
 

Банк для вас:
 учреждение, к которому Вы не испытываете каких-либо эмоций
 союзник и помощник в решении ваших финансовых задач
 источник проблем и раздражения
 затрудняюсь ответить
Ваше отношение к кредитам:
 они принесли мне реальную пользу
 они никак не отразились на моем положении
 они нанесли мне реальный вред
 затрудняюсь ответить
Бум розничного кредитования для развития России — это:
 несомненный плюс
 дает больше плюсов, чем минусов
 дает больше минусов, чем плюсов
 несомненный минус
 затрудняюсь ответить
Основные характеристики банковского сервиса сегодня:
 забота о клиенте, несомненный прогресс в обслуживании
 хорошая информированность и компетентность
 ощущение безразличия к клиентам
 навязчивость
 плохая информированность и некомпетентность
 хамство и непрофессионализм банковского персонала
Ваша оценка развития банковских сетей:
 банковские сети развиты чрезмерно
 банковские сети развиты удовлетворительно
 не хватает филиалов банков
 не хватает банковских «точек» в торговых центрах
 не хватает сети банкоматов
 не хватает круглосуточного и «ночного» банкинга
Какими банковскими услугами Вы пользуетесь:
 банковский депозит
 текущий счет
 пластиковая карта
 кредит
 оплата счетов
 перевод денег
 конвертация валюты
 аренда сейфа
 инвестиции
 интернет-трейдинг
 ОФБУ

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