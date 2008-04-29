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Новая услуга Сбербанка «Электронная Сберкасса» - ваше отношение?



Начало:  29.04.2008
Конец:  04.06.2008
Опрос не активен.
Голосов: 1423
 

Новая услуга Сбербанка «Электронная Сберкасса» — ваше отношение?
 Не пользуюсь интернет-банкингом как таковым
 Подключу и буду активно использовать
 Готов подключить, но мало информации
 Не буду подключать — система требует доработок
 Не буду подключать — не устраивают тарифы
 Ничего не слышал об «Электронной Сберкассе»
 Не являюсь и не хочу быть клиентом Сбербанка

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