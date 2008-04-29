Новая услуга Сбербанка «Электронная Сберкасса» — ваше отношение? Не пользуюсь интернет-банкингом как таковым Подключу и буду активно использовать Готов подключить, но мало информации Не буду подключать — система требует доработок Не буду подключать — не устраивают тарифы Ничего не слышал об «Электронной Сберкассе» Не являюсь и не хочу быть клиентом Сбербанка