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Какая должна быть ставка по вкладу, чтобы вы положили в банк деньги на 3 года?



Начало:  22.08.2008
Конец:  01.09.2008
Опрос не активен.
Голосов: 653
 

Какая должна быть ставка по вкладу, чтобы вы положили в банк деньги на 3 года?
 13%
 14%
 15%
 не готов открыть вклад на такой долгий срок

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