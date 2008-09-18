Вход

Забрали ли вы деньги из банка?



Начало:  18.09.2008
Конец:  23.09.2008
Опрос не активен.
Голосов: 1263
 

Забрали ли вы деньги из банка?
 Да, снял все
 Забрал частично
 Хотел, но не дали
 Не поддался панике
 Отнес еще денег
 У меня нет сбережений

← к списку опросов