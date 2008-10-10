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Забрали ли вы деньги из банка? — 2



Начало:  10.10.2008
Конец:  13.10.2008
Опрос не активен.
Голосов: 1607
 

Забрали ли вы деньги из банка? • новое
 Да, снял все
 Забрал частично
 Хотел, но не дали
 Не поддался панике
 Отнес еще денег
 У меня нет сбережений

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