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Готовы ли вы получать письмо со свежими банковскими новостями 2 раза в день?



Начало:  23.10.2008
Конец:  01.11.2008
Опрос не активен.
Голосов: 692
 

Готовы ли вы получать письмо от Banki.ru со свежими банковскими новостями 2 раза в день?
 Да
 Нет
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