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Какие цели вы ставите при открытии вклада



Начало:  11.11.2008
Конец:  11.12.2008
Опрос не активен.
Голосов: 2199
 

Какие цели вы ставите при открытии вклада?
 Заработать доход в виде процентов по вкладу
 Накопить нужную сумму
 Сохранить заработанное
 Боюсь хранить дома
 Другое

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