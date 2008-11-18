Если вы закрывали вклад, что стало причиной этого? Общее недоверие к банкам Слухи о проблемах в банке, в котором у меня открыт вклад Падение курса валюты, в которой открыт вклад Срочная потребность в деньгах Более выгодные условия по вкладам в другом банке Другое