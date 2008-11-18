Вход

Если вы закрывали вклад, что стало причиной этого?



Начало:  18.11.2008
Конец:  02.12.2008
Опрос не активен.
Голосов: 1190
 

Если вы закрывали вклад, что стало причиной этого?
 Общее недоверие к банкам
 Слухи о проблемах в банке, в котором у меня открыт вклад
 Падение курса валюты, в которой открыт вклад
 Срочная потребность в деньгах
 Более выгодные условия по вкладам в другом банке
 Другое

← к списку опросов