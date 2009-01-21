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Как сохранить деньги?



Начало:  21.01.2009
Конец:  28.01.2009
Опрос не активен.
Голосов: 758
 

Как сохранить деньги?
 перевести в доллары
 перевести в евро
 смешанный пакет - евро/доллары/рубли
 открыть вклад
 акции / облигации / Пифы
 золото/инвестиционные монеты

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